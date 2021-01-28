◎電子支付在台加速發展 首度超車現金

疫情加速電子支付服務使用率成長，讓現金不再為王！「Visa消費者支付調查2.0」顯示，信用卡與簽帳金融卡（80％）首度超越現金，成為民眾最常使用支付方式，並且65％民眾也表達偏好非現金支付。這個現象進一步帶動了感應支付與電子錢包使用相較前次調查高達7成以上成長，涵蓋食衣住行育樂醫療交通等各面向。

◎安心旅遊補助北市旅館業者遭遺漏 觀傳局：年前完成撥款

北市旅館業「安心旅遊補助」有高達3.3億的補助款，遲遲未發放，讓北市旅館商業同業公會理事長韋建華氣得數度隔空開嗆，並在28日至市府大門前陳情，政府承諾的補助款卡關半年，至今仍沒下落，今天為農曆尾牙，旅館業者根本無法安心過年；觀傳局回應，補助一定在農曆年前完成撥款，絕對符合給予業者的保證。

◎小心荷包失血 新北警即日起7天交通大執法

新北市警察局鑑於違規交通事故增多，自今（28日）起規畫7天大執法，除了提升見警率、宣導交通安全外，經評估歲末民眾聚餐及冬季進補機會增加，易有酒後駕車或宿醉駕駛狀況，加強取締防制事故。

◎男童玩IKEA搖椅撞傷眼家長怒告 法官：熱銷40年經典款很安全

1歲潘姓男童和爸媽逛知名家俱賣場IKEA，爬上搖椅時不慎滑跤撞傷左眼，男童爸媽控訴IKEA害男童不敢再踏進賣場，提告求償10萬元。法官調查後判定，該款搖椅是IKEA熱銷40年的經典款搖椅，安全、穩定無虞，是家長沒有照顧好小孩，駁回爸媽之訴。

更多新聞請看中時電子報+QRCODE

(中時新聞網)