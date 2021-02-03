全球第2大iPhone代工廠和碩，除了加速遷廠、更與對手兼客戶立訊合作。面對愈來愈不甜的蘋果滋味，和碩選擇打開車用市場，尋求下一個成長曲線。

蘋果建立全球G2（中國、非中國）供應鏈看起來已成事實，藍思、立訊甚至是歌爾等中國業者逐漸崛起，對台灣供應鏈的威脅，恐怕更甚以往。和碩看準了供應鏈發展態勢，一邊選擇加深與立訊的合作外，其實另外一邊也開始轉往新領域——車用市場發展。

和碩早已布局車用領域一段時間，車用部門BU8逐步成為和碩新業務中的一顆閃亮新星，不僅打進奧迪、豐田等傳統車廠供應鏈，去年更因為特斯拉大賣而蒙受其利。

根據目前出貨成長，摩根大通預估，未來和碩電動車業務會有超過5成的年複合成長率（CAGR），瑞銀證券科技產業分析師陳星嘉也觀察，雖然現在特斯拉對和碩的貢獻還小，「但將為和碩帶來利潤貢獻，毛利也比組裝業務更高。」

車用產品守備範圍廣

跟上趨勢拚技術升級

和碩技術長黃中于接受《今周刊》獨家專訪時指出，和碩車用產品發展最早可追溯至還沒分家前的華碩時代，「當時，我們是從導航機開始。」經過多年布局，現在的和碩不僅擁有不少客戶，在車用產品布局上，包括ECU（控制器）、車用平板、機構件、線束、通訊模組等都有著墨，車用變壓器、充電樁等次系統組裝也是和碩的守備範圍。

凱基證券資深副總經理梁姿嫺分析，在汽車產業中Tier 1（一線供應商）其實也有些微差別，一是傳動、底盤等一站購足式的系統Tier 1，德國大陸集團、博世以及未來的鴻海，可說都在此列。其他像是充電樁、感測系統、中控台等，則是次系統Tier 1，「比如和碩、廣達做的就是次系統組裝。」梁姿嫺觀察。

談起進軍車用的起心動念，黃中于不諱言原因有2：一是想「升級」公司技術層次而跨入汽車市場，另一方面，公司也發現汽車電子化比例提高，而選擇投入相關研究。

只不過，汽車電子與消費性電子產品不盡相同，隔行如隔山，起初，光是跨入這個領域，和碩就花了相當多心力從頭學起，「因為車業通常是百年起跳，就算我們做了12年也只是嬰兒期。」黃中于苦笑。

而和碩走進汽車電子的第一步，正是透過補強車輛基礎知識，黃中于分享，光是中控台就與國際玻璃大廠康寧合作了好幾年，才學會怎麼讓玻璃鑲進去後撞不壞，「有很多學問在裡面。」

第二步，則是學習像自駕、車聯網（V2X）等新技術，黃中于透露，過去和碩製作的機器人Aria，「其實就是為了汽車做準備。」因為機器人會用到包括高精地圖、避障等技術，這些都是自駕車的基礎，而和碩過去也在通訊、面板技術下了不少功夫，轉進車用也相對有條件，才得以讓和碩成功卡位車用市場。

研發無人工廠已久

成進軍汽車產業利基

不過，就算技術到位，車廠供應鏈仍舊被傳統車廠、Tier 1所把持，好在汽車電子化的浪潮正席捲車廠，黃中于發現，「現在車輛的技術，逐漸往ICT（資通訊）偏，這就是他們Tier 1的壓力，因為他們不熟（電子）。」包括ECU的革新、儀表板設計的改變，這些傳統車廠過去不曾涉足的領域，都成了和碩的機會。

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《今周刊》第1259期

(中時新聞網)