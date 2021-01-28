全國新冠肺炎疫情已經連續三天，沒有因為部桃醫師染疫而感染的本土新增案例，「挺桃園、挺醫護」為了表達對部立桃園醫院及全國醫護防疫相關人員的感謝之意，桃園喜來登酒店於1月27日晚間17:30～19:30利用住房的燈光，在外牆呈現上「❤TY」、「TY+0」，象徵滿滿謝意及敬意。

桃園喜來登酒店副總何蔭基表示，27日下午二點中央流行疫情指揮中心記者會一公布無本土新增案例，飯店隨即邀請房客一起參與這個「挺桃園、挺醫護」點燈活動，希望大家一起來響應這個有意義的行動。不僅如此，飯店也邀請所有客人一起做公益，推出桃園喜來登酒店限量春聯紅包套組義賣，顧客只要加價100元，就可以獲得這份別具意義的牛年限量春聯紅包套組，義賣所得再加上飯店捐款，將全數捐贈給新冠肺炎防疫專款。

桃園喜來登表示，這次義賣的限量春聯是由飯店執行長李弘信和夫人劉曉瑩共同設計，但由於適逢年底印刷廠旺季，趕印不及，並且動員飯店後勤人員協助趕製包裝，因此只能限量義賣300份。

桃園喜來登酒店表示，雖然這波本土疫情重創桃園飯店業，飯店人員表示，原本12月、1月向來是飯店業餐飲的尾牙、圍爐旺季，從第一個本土案例爆發至今，初步估計已經因為這波疫情被迫取消或延期的桌數多達1,100多桌，原本已經預訂到六成多的春節假期住房率也跟著往下修，飯店因這波本土疫情初步損失至少達上千萬。

(工商 )