特斯拉27日公布2020年第四季業績，寫下連續六季獲利紀錄，不過該公司並未公布明確的2021年銷售目標，令投資人大失所望。

特斯拉第四季淨利達2.7億美元，或每股盈餘24美分，優於一年前同期的淨利1.05億美元和11美分。扣除一次性項目後，調整後每股盈餘達80美分，但遜於分析師預期的1.02美元。

特斯拉表示，拜交車量大幅成長所賜，第四季營收年增46％，至107.4億美元，表現超越市場預估的104.7億美元。

特斯拉業績出爐後，執行長穆斯克（Elon Musk）在分析師會議表示，特斯拉新車款與新工廠投產在即，且公司擬加速生產，「2021年將是特斯拉重大的一年。我對未來感到異常興奮，期等這一切成真。」

自2019年第三季特斯拉意外獲利以來，該公司的業績持續超越市場預期，2020年第四季淨利雖未達預期，不過仍創下首次全年獲利紀錄。

研究機構CFRA分析師尼爾森（Garrett Nelson）指出，特斯拉第四季淨利未達預期是因為利潤低於預測所致。此外，投資人也把該公司未公布2021年銷售目標視為利空。

特斯拉並未在致股東函提出確切的銷售展望數據，而是表示有意簡化對2021年財測的看法，以專注於長期目標。

對此尼爾森表示，鑑於目前有疫情等諸多不確定因素，穆斯克可能有意避免提出具體的數字，此外，沒有明確的銷售目標，特斯拉能有更多彈性。

特斯拉在股東信人提到，期望未來多年間交車量能達到50％的年平均成長率。該公司表示，有些年交車量成長可能較快，預期2021年便會如此。

交車量年成長50％代表2021年的交車量為75萬輛，相較於2020年的近50萬輛。華爾街預期2021年的交車量為80萬輛左右。

至於2020年業績，特斯拉全年淨利達7.21億美元，營收315億美元，主要因交車量攀升，與出售環保排放積分所賜。

(工商 )