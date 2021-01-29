無線通訊IC大廠Skyworks公布2021會計年度第一季財報，成績大幅優於華爾街預期，營收15.10億美元，年增69％、non-GAAP稀釋後每股盈餘（EPS）3.36美元，年增100％，刷新單季歷史紀錄。Skyworks指出，5G時代正式到來，手機無線通訊應用持續快速成長，受惠三星、OPPO、vivo、小米等Tier-1業者5G換機潮，對第二季樂觀以待。

統一投顧也表示，非蘋5G手機PA（功率放大器）啟動拉貨潮，看好穩懋、全新等相關個股。2021年手機銷售復甦，全年智慧型手機銷售量預估13.5億支，年增12.5％，而5G手機是主要機種，預估銷售量4.8億支，年增看153％，成長翻倍。由於5G手機所需要的PA面積多出4G手機的20～30％，估2021年PA需求量至少年增17.8%％，因此，三五族半導體族群最先受惠。

(工商 )