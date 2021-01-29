黃重彥拿起手機秀出哥哥黃芳彥的生活照。（圖／馮惠宜翻攝）

與前總統陳水扁交情匪淺、前新光醫院副院長黃芳彥，因涉及國務機要費洗錢案，潛逃美國與兒子生活，不料卻驚傳4、5天前於加州舉槍自盡、陳屍車內，經橘郡法醫所相驗遺體，證實黃死於槍擊輕生。但黃芳彥的胞弟黃重彥表示，哥哥事發之前完全沒有任何跡象，也沒有交代任何事，讓他不禁猜測：「有可能被自殺」。

黃芳彥出生南投縣草屯鎮，家中是當地望族，一家5兄弟都是醫師，1985年扁嫂吳淑珍因車禍前往台大開刀，當時就是由黃芳彥擔任麻醉醫師，雙方從此成為莫逆之交；2000年陳水扁參選總統與當選時，黃芳彥都擔任要職，但陳水扁卸任後，因涉嫌協助吳淑珍藏匿鑽石、珠寶及新台幣6000萬元，2008年遭列為被告，最終潛逃至美國，卻在當地生活12年後傳出舉槍自盡，享壽73歲。

黃重彥得知哥哥死訊，不解秀出哥哥的生活照表示，哥哥在嫂嫂過世（乳癌）後，身邊紅粉知己不少，台灣也有「四大金釵」輪流到美國陪她，還常常打小白球，白己這幾年每年也會到美國找他，在美國生活平穩，應該不太可能會想不開。

讓他感到疑惑的是，哥哥輕生前沒有任何跡象，現在最大的疑點就是，為什麼才幾天忽然就自殺，而且是槍傷死亡，為什麼有這麼激烈變化？這個大家都想不通。黃重彥說：「哥哥有吃安眠藥入睡與小酌習慣，猜想是否可能當下服藥喝酒，不勝酒力之下，連自己到車上睡覺都不知道。

黃重彥表示，事發時的情況目前都不明朗，現在只確定他是槍傷輕生，可是他舉槍自盡要表達什麼都沒交代，種種疑點讓他猜想「說不定哥哥是『被自殺』」。還說，哥哥民國82年離開台大醫院轉往新光，第2、3年太太就過世了，大兒子不久也因為滑雪氣喘離世，妻兒兩人都葬在美國「哥哥應該不會為了這個打擊想不開」。

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