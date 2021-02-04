中廣董事長趙少康日前重返國民黨訊息，遭媒體搶先獨家洩漏，時間很巧合地出現在前高雄市長韓國瑜岳父告別式當日。趙少康今(4日)公開質疑為何國民黨的機密，是《自由時報》先報導，懷疑「國民黨有內奸」。此外，對於外界傳言，韓國瑜說動趙結盟後，特別派女兒韓冰、藍委許淑華擔任差使拜會黨主席江啟臣，促成「韓趙江」三人聚會，趙少康也表示，他和韓國瑜、江啟臣已會面多次，也會和國民黨人一起吃飯。

趙少康說昨(3日)晚間提到，並非他請韓國瑜幫忙要中評委資格，相反的，是韓主動找上他，韓國瑜從雲林開車來找他，請他吃3次飯，真的是三顧茅廬，對於一回黨，就參選是否合理，是否是黨內「內鬥」，趙少康表示，合理與否由黨員決定，他和江啟臣沒有問題，更沒有私人恩怨，完全沒有」。

趙少康今日上午受訪公開質疑，「為什麼很機密的東西都跑到《自由時報》去？」，他懷疑「國民黨有內奸」，可能好意歡迎他、惡意阻擋他、或者無意洩漏，他呼籲國民黨應該要檢討這事、江啟臣要查一下。他並強調，自己和韓國瑜、江啟臣已會面多次，最近一次大概是一兩週之前，過去還曾經和韓冰、許淑華、柯志恩、李彥秀、鄭照新有過幾次會面，一起吃飯。

最後，對於外界聚焦在「韓趙結盟」，趙少康說，希望大家不要過度聚焦，選舉的人都知道選票愈多愈好，他希望大家一起合作對外。

前黨主席洪秀柱則直言，黨內聘中評委須經9月全代會通過或追認，但主席選舉訂在7月，如此程序是否合宜，仍須面對黨內批判違反制度規範的聲音，要看江如何處理。

(中時新聞網)