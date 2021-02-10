中廣董事長趙少康近日表示，有意願代表國民黨參選2024總統選舉，為國民黨7月的黨主席改選，投下震撼彈，但對手民進黨可能派誰出戰趙少康，一時間也引起不少人討論。2018年間，曾遊走全台各地做街頭民調的桃園孫先生，9日公布一份關於民進黨的網路民調，直言若趙少康真代表國民黨出線，那現任的副總統賴清德，就要小心了。

趙少康8日晚間在台北市議員徐巧芯的Clubhouse聊天室中，談及個人兩岸論述，他認為這是目前最重要的政策，不可以說得不清不楚，他也直言，現在台獨是不可能的，且蔡英文也知道不可能，所以她才使用「台灣早已經是個主權獨立的國家，叫做中華民國」來搪塞。

趙少康與黨主席江啟臣。(圖/本報資料照，國民黨提供)

趙少康指出，蔡英文的所作所為都在向台獨傾斜，遊走在對岸的底線上，這樣很危險。趙少康以前總統馬英九執政8年的經驗指出，兩岸彼此應互有善意，人民才會安心。

對此，桃園孫先生9日在Youtube社群平台直播，談及趙少康的弱點，他認為，趙少康在南部基層支持度不足、各項論述與年輕人脫節等都是弱點，未來勢必要強化各領域論述。

孫先生並公布一份他8日進行的線上民調，投票時間為2月8至9日，以「趙少康宣布選總統，請問您認為誰最可能代表民進黨選2024總統？」，共有1.4萬人投票，前三名中，賴清德獲得51%網友支持，桃園市長鄭文燦，獲得25%網友支持，行政院長蘇貞昌，僅有5%的網友支持。

孫先生直言，若趙先生代表國民黨出線，從2020總統大選得票數分析，趙少康2024年的總統票，將保底有552萬票(韓國瑜得票)，若趙少康這3年內能整合黨內馬系、王系、朱、江系，及黨外如親民黨宋楚瑜和年輕人票，那非常可能讓民進黨2024年落選。

趙少康選2024民進黨這人危險了？桃園孫先生曝綠營民調。

(中時新聞網)