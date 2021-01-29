研究指出疫苗分配不均，恐使過度囤積的富國自食惡果。(示意圖／達志影像shutterstock)

新冠疫情全球升溫，指揮中心指揮官陳時中過去曾表示，台灣最快3月可以取得疫苗，引發國人高度關切，但是對他昨(28日)晚接受電視專訪時忍不住說，有些大國超額購買疫苗，囤積當然就不夠，並批世界衛生組織（WHO）不夠力。對此，有網友不滿地說，「怪天怪地怪社會，反正不是自己的問題就是了」、「自己不給力，還甩鍋別人」。

陳時中28日在政論節目《新聞面對面》中說，富國或大國壟斷疫苗是一件不應該的事情，看看這些大國所買的數目字，有的國家買了人口四倍的量，那你剩下那些要幹什麼呢？別人要救命，難道要放到壞掉嗎？這就跟口罩一樣，當大家都買來囤積，那當然就不夠，這不是一個防疫物資。

話鋒一轉，陳時中批，像是世界衛生組織（WHO）、聯合國當然不夠力，他們其實應該發揮功能，應該呼籲很多大國買需要的量就好，超額購買是不對的。對此，不少網友則批，「沒有迫切需要，當初吹那麼大聲幹嘛？」、「全球瘋搶疫苗，台灣閉搞封鎖！ 誰夠力？」、「不夠力還要搖尾乞憐的想加入?」；但也有人認為其實一波疫苗都沒有完全臨床試驗完畢，先觀察一下對台灣也不算完全壞處。

至於，台灣向國際採購新冠疫苗一直無法有明確的進度，更不知疫苗何時會進來，對於今年3月是否能拿到疫苗，陳時中指出，過去就坦言這無法公開談論，以免講太多會遇到太多的困難，反而引起更多的注意，不見得是好，拿的到，一定會趕快跟大家報告。

陳時中透露，「我以前最早講過是2021年6月會有，後來那時候覺得說速度可以比較快，可能3月就會有開始，從那時候開始，我們就承受一些壓力，一直逼著我要去講」；後來他也在節目上重申，確定後就會和大家講，僅表示「那個先不談」。

(中時新聞網)