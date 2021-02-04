靠文宣起家的民進黨，第一次執政時被看穿只會選舉不會治國，第二次執政更是績效不彰，被認為只會宣傳不會辦實事。

國內近期疫情升高，根本原因是中央流行疫情指揮中心因循苟且，低估疫情擴散的能力，以致於戰略嚴重錯誤，不幸爆發醫院院內感染事件，並向外擴散，面臨社區感染的威脅。但蔡政府不肯改弦易轍，反而搞「大內宣」為自己辯護，先是將外界的質疑和建議都打為「不挺醫護」；另外則透過府、院、黨、網塑造「撐醫護」的溫情形象。當疫情好時，蔡政府便拚命往自己臉上貼金；疫情上升時，就動輒將外界的質疑導向「不挺醫護」，儼然拿醫護當人肉盾牌。

令人痛心的是，蔡政府在疫情升高之際，反而加強文宣攻勢，大翻過去和平醫院封院舊帳，企圖以前人之非掩飾己身之過。為了打贏口水戰，還利用側翼網軍帶風向，大力圍剿各種質疑者。猶且不夠，再指使小編製作哏圖，強力宣示「與醫護同在」，這簡直是在對全民作情緒勒索。

內部事務如此，外交事務也猛搞大內宣，先前在川普任內為了吹噓外交成就，大力讚美川普，綠營支持者更是跟著風向站隊，明目張膽力挺川普。川普落選之後，許多既是「綠粉」也是「川粉」者心理上不能接受，繼續對拜登政府和民主黨攻訐詆毀，甚至出征美國在台協會臉書。還有政論節目持續造謠批鬥拜登，雖屬言論自由範疇，且非政府機構所為，但民進黨政府挺川貶拜在先，自然不能低估這種非理性言論對台美關係的潛在不利影響。

與綠媒大搞利益交換

蔡政府該看看拜登的磊落氣度，與中國競爭乃至對抗關係不變，但明言不再使用「武漢肺炎」字眼，以免汙名化中國與亞洲。但蔡政府及中央社醜化中國的大內宣持續不變，分明是借題發揮，把仇中反共情緒渲染內化到民眾心裡。

民進黨對於文宣的重視已到了壓倒一切的最優先事項，自我宣揚之外，攻擊性極強，殺氣騰騰把中國大陸、中共以及台灣內部異議者極盡批鬥能事，誣衊醜化唯恐不力，而且傳統媒體與社交媒體連成一氣、政府文宣與網軍攻擊相互為用，對受批鬥者施以強大火力。這種好勇鬥狠的大內宣，完全無助於台灣社會及政黨和解，反而激化內部族群及國族認同之間的對立；對於兩岸官方與民間關係也構成重大傷害，不利於兩岸社會相互理解及政治和解。

民進黨透過新舊媒體的統合性運用，造成明顯的部落化效應，在內部標籤化、汙名化，激發政黨、族群之間更多的對立與更大的衝突，進一步將台灣共同體的社會情感破壞殆盡，激化反中、和中民意矛盾的同時，台灣內部與兩岸關係各自成為部落，分歧變得更加嚴重。

民進黨政府大內宣批鬥從不口軟，使用國家預算也從不手軟。依據媒體統計，蔡政府執政從2016年上台到2020年的4年期間，總共提供了媒體約113億元的標案，且民進黨執政的中央與地方政府提供的標案就占了整體的77％，超過3/4。媒體總體得標金額最多的前3名，分別為公視22億9259萬元、三立17億6347萬元、民視16億5368萬元，總計約57億974萬元；在統計的45家媒體中，前3名媒體得標金額的總和就占了總金額的一半。由此可見，民進黨政府在搞文宣的同時，也與親綠媒體大搞利益交換，把這些媒體深深綁進執政系統中，與民進黨政府結為一體，為其宣傳效勞。

看穿民進黨宣傳招數

蔡政府對於社交媒體的運用更是不遺餘力。行政院長蘇貞昌早已被揭發利用公帑養來搞鬥爭的行政院網軍。近4年多來明顯圖利多家「自己人」廠商的大內宣政府標案，其中1億多元拿來搞政敵、鞏固權位，因而被批評在網路上「養小鬼」裝鬼嚇人，還在網路上做哏圖支援火力，民眾只要稍有不慎就被「熱心民眾」檢舉，然後警察就會找到當事人「查水表」，動輒開罰單或罰鍰的憾事。這個把大內宣當最重要政務來做的政府，口水灌滿各式媒體，子彈四處飛揚傷人，辦事卻不用心也不牢靠，真不知道這個政府除了搞文宣之外，還有多少剩餘心思辦好事？