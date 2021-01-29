美國紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）今天表示，對於在安養中心因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）而亡故的人數，紐約州的統計可能低估了50%。

在紐約州已近4萬3000人因染疫病歿，高出美國其他州。

紐約州官方表示，病故者之中，大約有8500人是住在安養中心的年長者。

詹樂霞在長達76頁的報告中指出，她發現，調查人員接獲通報的死亡人數，和州長古莫（Andrew Cuomo）政府發布的數字之間，兩者出入很大。

她說，隨著疫情發展及調查持續，有必要釐清紐約州的安養中心住客病歿率為何這麼高。

法新社報導，古莫處理疫情危機，大致上受到讚揚，但安養中心的染疫病亡問題卻是他的痛處。

古莫在去年3月疫情爆發初期，下令安養中心接收一些病毒檢測結果呈陽性的病患，因此遭受批評。

紐約州衛生廳否認這道命令導致病毒如野火般在安養中心蔓延，反倒責怪安養中心工作人員；但這些工作人員並不知道接收的患者染疫。

詹樂霞說，有一家安養中心向紐約州衛生廳通報11 起死亡病例，卻向調查人員通報有40例。

數字少算的部分原因是，紐約州只統計在州內安養中心病故的人數，未計入被送醫、於醫院死亡的人數。

(中央社)