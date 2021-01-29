年終獎金縮水！1111人力銀行29日公布最新調查指出，今年有86.0%的受訪企業在農曆年前會發放年終獎金，較去年的82.3%微高，但企業預計平均發放1.18個月，創下八年以來的新低！在年終獎金的基期上，對員工最大方的是「資訊科技業」平均1.42個月，敬陪末座的則是「民生服務業」平均0.9個月。

1111表示，再從產業交叉分析，結果發現不同產業發放年終獎金的意願落差極大，其中發放意願最高的金融業，有超過9成4的企業會發放年終獎金，發放意願最低的民生服務業，則有近3成企業選擇不發年終獎金。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，發放年終就像是在過年前給員工一個紅包，除了感謝員工一整年的付出之外，更是企業來年的留才指標，參考國發會最新的景氣燈號，睽違近10年，首度亮出代表轉向的黃紅燈，顯示景氣回穩向上的趨勢，營運前景看好，會讓企業對於留才動作積極，因此企業願意發放年終的比例較往年為高，但在疫情的影響下，營收變少也讓整體年終縮水，平均1.18個月的水準，寫下8年來的新低。

黃若薇並指出，2020年產業的獲利表現可以明顯看出兩極化的趨勢，表現優異的產業像是金融業、資訊科技業獲利頻創新高，據金管會的統計，整體金融業在2020年前11個月稅前盈餘合計高達6,463億元，有機會再度挑戰歷年新高紀錄，此外股票市場交易熱絡讓2020年成為金融業大豐收的一年，而在疫情推動下快速發展的科技產業，做為供應鏈重鎮的台灣企業獲利也不斷的推升，犒賞員工自然更大方。

反之，黃若薇表示，民生服務業在過去的一年受傷慘重，以旅遊業來說過去一整年，收入雪崩式下滑，從上市櫃旅行社的年營收來看，2019年和2020年相比，營收下滑的幅度從56%到90%，餐飲業也在2020年出現了19年來的首次負成長，根據經濟部的最新統計，2020年台灣餐飲業營業額為7,776億元，年減4.2%，為2002年以來首見的負成長，隨著疫情的不確定性再度升高，民生服務業未來一年將面臨更大的挑戰，讓企業主發放年終獎金的意願更為保守。

為了解企業的年終發放狀況，1111人力銀行設計「企業年終發放調查」，自2021年1月14日至1月28日，針對企業會員進行電話立意抽樣調查，有效樣本數為858份。

(工商 )