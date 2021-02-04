核火箭航向火星

美國國家航太總署（NASA）想要2035年前送人類上火星，但要到這約1.4億英里（近2.3億公里）外的紅色星球，將是偉大的壯舉。

據CNN新聞網4日報導，火星比南極還冷，幾乎沒有氧氣，是個充滿敵意的環境。太空人花愈長到那兒，在上面待得愈久，風險也愈大。這也正是為什麼科學家想盡辦法，要縮短航行時間。

如今位於西雅圖的「超安全核技術」（Ultra Safe Nuclear Technologies，USNC-Tech）公司提出了對策，要用核熱推進（nuclear thermal propulsion，NTP）引擎，讓人類只要花3個月，就能從地球抵達火星。

目前無人太空船航向火星最短的時間是7個月，但載人任務預計至少要花9個月。事實上，早在1940年代時，就已經有核火箭引擎的構想，但直到最近，才又重新檢視，以作為深入探索太空的對策。

超安全核技術公司工程總監埃德斯（Michael Eades）說，核動力火箭比現今所用的化學引擎強大，效率也倍增，而這意味它們只需要燃燒較少的燃料，就能航行得更快更遠。他指出，核技術將讓人類超越地球低軌道，深入太空。而它除了能讓人類航行太空外，還能打開銀河之旅的商機。

NASA 「太空技術任務部」（Space Technology Mission Directorate）首席工程師席伊（Jeff Sheehy）說，如今多數火箭都由化學引擎推進，它們能讓人類上火星，但往返起碼需要3年。他指出，NASA希望能更快上這紅色星球，將機組員在外太空的時間縮到最短。這樣一來，不但能減少他們暴露在太空幅射下的危險，也能降低輻射病、罹癌，中樞神經系統和退化性疾病的風險。

(中時新聞網)