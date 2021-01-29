根據氣象預報，30日起環境風場將轉為偏東風，西半部地區擴散條件還會更差，將造成中南部地區空品不良情形可能持續至下週一。因此環保署特別透過跨區域應變小組機制，29日啟動西半部縣市聯合稽查，使本地污染源透過降載或減排等方式，共同減輕中南部的空品負擔。

近日由於氣象條件影響，本土與境外移入的污染物持續累積在中南部，造成高屏及臺南地區已連續多日空品不良。各地方政府已持續多日進行應變與通報防護，臺中、麥寮及興達等大型電廠亦降載超過11億度電，約占該三廠所有燃煤機組總發電量之42％。

環保署表示，由於空氣污染會跨區傳輸，為了有效降低下風處中南部縣市的空品負荷，上方處的縣市也必須要共同協助降低污染量，因此這次的跨區聯合稽查特別發動包含上風處的桃園、新竹及苗栗等縣市，加上中部的臺中、彰化、南投，共同協助雲嘉南及高屏等地區降低本土污染的傳輸，進而改善空氣品質。經統計前述13個縣市預計出動近200名稽查人力，加上環保署三區環境督察大隊的機動配合，將以大型污染源及移動污染源為主要查核對象，另對於露天燃燒、營建工地以及車輛攔檢等工作也不會省略；同時各環保局也針對轄內主要污染源核對空品惡化防制計畫有無落實執行？環保署亦持續協調經濟部與台電公司臺中、麥寮及興達等電廠燃煤機組減排降載減少污染量。

環保署強調，雖然在空品不良期間對於氣象與境外因素造成的污染狀況難以著力，但對於本土性的污染仍可以加以管制來減緩空品負擔。此外，環保署也提醒敏感族群或是老人、小孩等抵抗力較弱者，在空品不良期間要多加強自我防護措施，並建議留在室內及減少體力消耗活動，必要外出時則應配戴口罩。

(工商 )