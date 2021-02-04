農曆春節前是各公司行號舉辦尾牙的旺季，有老闆在尾牙時承諾，抽中頭獎的員工，公司將幫他清空購物車，不論員工在網路平台上買了什麼，公司全部買單。不料該公司幸運中頭獎的員工，竟然在購物車裡放了一間房子，老闆一看傻眼，拒絕買單，員工則因為氣不過公司出爾反爾，出面向媒體投訴。

《搜狐網》報導，大陸杭州一間公司的王姓員工表示，老闆當初自己在尾牙上承諾，抽中頭獎的員工，公司會幫忙「清空購物車」，但他幸運中獎後，老闆發現他購物車裡放的是一間房，竟直接拒絕買單，讓他爆氣。

投訴男子向媒體氣憤指出，公司當初說好的承諾，現在卻反悔，他認為非常不合理、也沒有信譽，而且當初獎品設計並沒有金額上限，也沒有物品規定，從男子照片中可見，獎項上確實寫著「2020年年會一等獎，清空購物車一次」幾個字。

遭投訴的企業老闆坦承，清空購物車的設計的確有瑕疵，公司並不是不願意遵守承諾兌現，而是認為員工直接在購物車裡放一間房，有點過分了，分明就是想坑公司，已經超出公司負擔，如果員工堅持的話，只能各退一步，公司頂多幫他出房子的訂金。

新聞曝光後，引起網友議論，有人認為是員工太貪心了，不過也有人覺得老闆應該說到做到，否則這樣的抽獎反而讓員工更不開心。

尾牙大獎愛什麼？！現金、手機、3C上榜

(中時新聞網)