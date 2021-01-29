AEB宏碁資訊(6811)積極布局雲端服務，近日取得Microsoft Azure Expert MSP（專家/託管服務提供者）的認證，是微軟全球超過30萬家合作夥伴中，少數同時也是台灣唯一擁有微軟Azure Expert MSP（Managed Service Provider）及LSP（License Solution Partner 台灣微軟授權方案合作夥伴）雙重資格的資訊服務廠商。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示：「取得MSP資格是一段非常嚴謹的審核過程，考驗宏碁資訊在雲端領域的專業掌握與執行力，同時也彰顯宏碁資訊的C3A+P（Cloud, Application, AIoT, Appliance, Platform）核心能力中的Cloud Service（雲端服務），是獲得微軟最高階認證肯定的專業服務。我們將持續與微軟強強聯手，基於「客戶需求」作為發展方向，協助客戶快速且有效的部署雲端應用商業模式。」

台灣微軟總經理孫基康表示：「微軟在Reimagine Taiwan計畫下，承諾將加速驅動微軟夥伴生態系，透過資通訊轉型幫助台灣各產業升級。去年企業受疫情衝擊時，宏碁資訊於第一線協助企業發展持續營運計畫，我們甚至看見許多企業已衝出重圍，於國際市場站上重要地位。而迎向2021，當立足混合部署已是基礎，決勝數據決策與預測方為產業再進擊之關鍵，我們更需要像宏碁資訊這樣的頂尖合作夥伴，一起協助台灣產業轉型搶得先機。」

宏碁資訊為台灣唯一具備LSP與MSP多認證資格的雲端公司，LSP著重於提升大型客戶的軟體資產的運用效益，依據企業發展，提供靈活的軟體服務配置及授權方案，同時兼具財務政策與授權使用的覆蓋性；MSP則為微軟中最高等的雲端專業技術認證，不論客戶業務是基於地端或雲端原生、多雲混和雲等複雜的IT環境，客戶面對單一窗口，宏碁資訊可全面診斷，提供穩定、安全、通盤的雲遷移策略。

宏碁資訊為宏碁集團在資訊服務產業重要策略布局，以「C3A+P」作為協助企業數位轉型的成長動能，包含：Cloud Service （雲端服務）、Application （產品加值與應用開發）、Appliance （邊緣運算載具）、AIoT （智慧物聯網） 及Platform as a Service （平台即服務），整合全球最佳實務解決方案，於人工智慧、大數據、 VR/AR/MR等主軸產品，提供從顧問諮詢、產品加值整合、應用系統開發建置、維運等專業服務。

(時報資訊)