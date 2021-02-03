碩網資訊（7547）在1月22日申請登錄興櫃股票，將在2月3日掛牌興櫃買賣，每股掛牌參考價30元，主辦券商為永豐金證券。

根據櫃買中心資料顯示，碩網資訊成立於1999年5月間，主要經營業務是資訊軟體服務銷售，送件時資本額為2億5,580萬元。碩網資訊2019年營收1億5,300萬元，稅前盈餘2,354萬元，稅後盈餘1,778萬元，每股盈餘0.84元。自結2020年營收1億6,436萬元，稅後盈餘1,834萬元，每股盈餘0.72元。

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(工商 )

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