碩網資訊 3日每股30元掛牌興櫃 09:042021/02/03 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 碩網資訊（7547）在1月22日申請登錄興櫃股票，將在2月3日掛牌興櫃買賣，每股掛牌參考價30元，主辦券商為永豐金證券。 根據櫃買中心資料顯示，碩網資訊成立於1999年5月間，主要經營業務是資訊軟體服務銷售，送件時資本額為2億5,580萬元。碩網資訊2019年營收1億5,300萬元，稅前盈餘2,354萬元，稅後盈餘1,778萬元，每股盈餘0.84元。自結2020年營收1億6,436萬元，稅後盈餘1,834萬元，每股盈餘0.72元。 台灣權王－抱股過年 日月光、南亞科牛氣足 華碩、台積電、廣達 3企業入榜 (工商 ) #碩網 #年營收 #稅後盈餘 #每股盈餘 #每股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 訂單回流、產線滿載 宏益1月營收年增近五成 04:102021/02/03 證券．權證 1分鐘讀財經》陸對拜登劃紅線 台港問題美方碰不得 08:132021/02/03 財經 石木欽案延燒 傳湯曜明、陳肇敏買股 涉上億標案 07:512021/02/03 政治 熱門股－陽明 外資回補跌深反彈 04:102021/02/03 證券．權證 連二虧 達運去年每股淨損1.86元 04:102021/02/03 證券．權證 熱門股－曜越 營運樂觀價量齊揚 04:102021/02/03 證券．權證 《電子零件》凱美1月營收創新高 首季勁揚 08:522021/02/03 財經 遠端辦公需求續延 瑞昱Q1營運穩健成長 04:102021/02/03 證券．權證 《美股》財報意外佳＋廣告業務強彈 Alphabet盤後大漲近8％ 09:432021/02/03 財經 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 00:042021/02/03 財經 運費漲 居家貿易業獲利恐縮水 04:102021/02/03 證券．權證 財經熱門新聞 1國重新開採 恢復對陸供應鐵礦石 澳肥單要縮水了 - 財經 妖股GameStop大暴殺 華爾街之狼1句話警告散戶 - 要聞 車用晶片缺爆 美若大開口 專家：台積電危險了 - 財經 陸對拜登劃紅線 台港之外皆可談 - 財經要聞 - 工商時報 過年換新鈔今開跑 一次能換多少 全台據點曝光 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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