最近幾個交易日讓華爾街專業菁英挫敗的一支散戶大軍今天嚐到打擊滋味，因為網路券商對本週飆漲的當紅電玩零售商「遊戲驛站（GameStop）等股票限制交易。

不過這些股票在盤後交易時出現反彈，重回漲勢格局，主要因線上證券交易平台羅賓漢市場（Robinhood Markets）和盈透證券集團（Interactive Brokers）表示計劃明天取消限制。

散戶投資人、社會名流和決策者紛紛譴責這些限制，參與者塞爆網路論壇，交相指控這些交易平台為保護華爾街投資人利益而犧牲小散戶。

羅賓漢市場在今天結束前改變先前立場，表示這些股票的限制交易明天將會恢復。

散戶追捧的股票包括GameStop和AMC娛樂控股公司（AMC Entertainment），因限制交易消息收斂盤中大漲幅度，盤後交易又恢復漲勢。

羅賓漢市場執行長泰內夫（Vlad Tenev）接受商業新聞頻道CNBC訪問時指出：「為了保護這家公司和我們客戶，我們必須限制買進這些股票。」

「我們絕對沒有朝向任何造市者，或任何避險基金，或其他市場參與者的方向去做這些事。」

先是限制、接著又解除部分限制，標誌著多人建構出一場避險基金和其他機構與散戶間大戰的翻轉亂象。

根據金融資訊專業服務業者路孚特（Refinitiv）數據，股價飆漲17倍的GameStop過去1週是這場大戲的主角，今天盤中一度漲逾480美元，收盤重挫44%左右至193.60美元。

AMC股價崩跌近50%，高斯電子（Koss Corp）跌掉約1/3。

即將擔任聯邦參議院銀行、住宅和城市事務委員會主席的民主黨籍聯邦參議員布朗（Sherrod Brown）說，他將就目前股市的狀況舉行一場聽證會。

(中央社)