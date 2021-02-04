時代正在改變，散戶投資人的影響力不斷提升。星展銀認為，雖然GameStop事件不會對整體市場產生重大影響，但排除散戶的影響力卻非明智。一個明顯的例子就是去年3月以來的市場急劇反彈，資金流向數據顯示，當機構法人重新進場時，散戶已輕鬆獲利。

根據EPFR Global的數據，在2000年網路泡沫破裂後，散戶持有的全球股票型基金的淨資產價值一直呈現穩定下滑。2000年底時，散戶資金約占股票型基金的66％，而機構法人的資金則約佔34％。現在情況已完全逆轉，2020年底，散戶資金僅佔全球股票型基金的29％，而機構法人資金則佔71％。

星展銀分析，GameStop事件凸顯了散戶對市場的影響力。近期電玩遊戲經銷商GameStop（遊戲驛站）股價的軋空佔據了頭條新聞。在像Reddit網站上發布訊息，散戶投資人紛紛買進GameStop的股票，這也引發了持有大量空單的避險基金的回補。但是，儘管市場波動加劇，但星展集團認為這個事件不會對大型績優股和市場產生長期影響。但是，GameStop事件凸顯了散戶投資人的影響力正在上升；由於美國家庭大量儲蓄，散戶資金將扮演更重要的角色，帶動2021年風險性資產走揚。

星展認為散戶資金將扮演2021年顯著角色，支撐風險性資產走揚。美國家庭儲蓄率在2005年7月達到2.2％的低谷，到2019年12月，已提升至7.2％。隨著公債殖利率處於低點，這些家庭儲蓄的一部分將會被配置到風險性資產(股票)。

(時報資訊)