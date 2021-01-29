美股隔夜回升；然美股和歐股期貨在下午下挫。港股上午走高，午後下挫收黑。

周五香港恆生指數收跌267.06點或-0.94%，為28283.72點，自周一破3萬點後，為連續第四個交易日的下跌，恆指顯見在2萬9000點出現阻升關卡。國企股(H股)跌125.25點或-1.11%，為11208.78點。交易所今日成交金額1963億港元；金屬股、保險股、綜合企業股表現最差。

保誠跌7.16%。保誠決定第二季進行分拆，分拆美國業務Jackson金融，並將股份分給保誠股東。另保誠擬在香港和英國兩地籌資約25~30億美元。

在近日南下資金大舉買進下，部分個股出現大漲大跌。科技股漲跌不一，阿里巴巴跌1.90%，報246.80港元；美團和騰訊持平，分別小漲0.05%和0.07%；小米跌0.34%。

吉利汽車跌3.89%。吉利控股與法拉第未來簽署合作協議，在技術支援和工程服務進行合作，並為財務投資人，參與法拉第的少量投資。

(時報資訊)