今(29)天台股開高走低，終場大跌277.57點，收在最低點15138.31點，跌幅達1.8%，成交量3558億元，不僅失守萬六，下週將面臨萬五保衛戰；總計台股本週重挫880.72點，週線下挫5.5%，也終止了週K線連12紅的紀錄。

法人資金動向方面，本週僅投信小幅買超台股58.85億元，外資單週大舉賣超台股1223.9億元，已連續6個交易日賣超台股，且單日金額幾乎都在百億以上，且賣超股集中在權值股，導致指數受拖累。

保德信中小型股基金經理人賴正鴻表示，本週台股出現明顯回檔，主要是由於短線漲多，以及年關將近所產生的獲利了結資金壓力，特別是自去年11月以來，台股不少個股短線累積漲幅已大，法人資金順勢在年節前先落袋為安，導致盤面個股走勢出現明顯波動，特別是半導體、電動車，以及航運等類股，預計待春節後籌碼沉澱完畢，資金回籠後將有機會見到台股重啟彈升行情。

賴正鴻指出，就外資動向來看，自去年底以來，外資買超台股不手軟，近期外資賣超可解讀為年前做資金調節，等到年後再重新布局，而外資動向確實值得持續觀察。

至於台股牛市能否再續？賴正鴻分析，台股多頭並未熄火，只是暫時休息，首先是今年上半年台股企業獲利看俏，指標企業財報優於預期，反應基本面無虞，且國外重量級公司財報數據同步報喜，可看出全球基本面回暖；其次是全球資金面不虞匱乏，三大央行將加碼紓困力道，替多頭添薪柴。

賴正鴻認為，唯一影響盤勢表現為籌碼面，在短線急漲後轉趨凌亂，加上年關將近，由於下週僅剩下五個交易日就要封關，預期不至於有過於激情的行情表現，須待春節過後籌碼沉澱完畢，市場將重新聚焦基本面與資金面等利多。

由於台股後市仍不看淡，類股方面，賴正鴻持續看好半導體類股、電子零組件、網通，以及具漲價題材的原物料、非電族群等，建議投資人逢市場拉回時，透過台股基金參與牛年行情。

(時報資訊)