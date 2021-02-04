「這4年非常謝謝所有關心過我的台灣人，幫我慢慢走出來」。來自日本橫濱的高材生正妹千尋，畢業於日本早稻田大學，目前她已來台定居4年，她也分享會來台定居，是因在日本經歷了喪母之痛，遲遲走不出低谷的她，決定換個環境幫助自己走出傷痛，一轉眼4年過去，她相當感謝這段時間在台遇到的所有貴人。

YouTube頻道「不要鬧工作室（Stopkiddinstudio）」日前上傳了一段影片，內容是訪問千尋來台定居的心路歷程，千尋表示，母親自小對自己相當嚴格，因為外婆及母親的姐姐成績都相當優秀，讓母親備感壓力，於是將希望加諸到自己身上，希望千尋能夠有所成就，「我很小就被送去補習，如果想睡覺會被媽媽拿水潑，考試成績不好也會被打」，原以為母親只是比較嚴格，沒想到事後看醫生才知道，母親生病了。

千尋順利從早稻田大學畢業後，原本要去東京的一家房地產公司上班，但勇於追夢的她瞞著母親前往藝能界發展，拍一些「好看的照片」，直到某次母親在雜誌上看到千尋，非常生氣和難過的打電話質問她，「明明唸很好的大學，為什麼要做這種工作？」

得不到母親認同的千尋，一直待在東京遲遲不敢回橫濱老家，1年過後，千尋打算回家探望父母，但母親卻打電話告知她，家裡要修理浴室蓮蓬頭，先不要回來，「結果媽媽當天就輕生了」。深深的一擊讓千尋崩潰，她和父親都無法接受這晴天霹靂的消息。

母親的離去讓千尋內心充滿自責及內疚，很長一段時間都走不出來。在母親離世半年後，千尋才重新出發來到台灣散心，這時她決定換個環境轉換心情，就在台灣住了下來。千尋說，母親的離開教會了她要適時關心身旁的人，而她也相當感謝來台這段時間給過她鼓勵及關心的人，最後，更深深一鞠躬，用日文再次向幫助過她的人道謝。

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日本高材生來台定居的理由讓人鼻酸。(不要鬧工作室（Stopkiddinstudio）YouTube頻道)

(中時新聞網)