農曆春節大樂透天天開獎，今晚除了拚5.5億元頭獎外，還有機會對中百萬獎金的「春節大紅包」；台灣彩券公布去年億元中獎人輪廓，生肖屬羊財運最旺，佔比高達28％，其次17％屬鼠，高鼻、長眉、櫻桃小嘴為中獎人特徵。

迎接辛丑牛年，易經財經專家陶文表示，生肖「羊」仍會延續鼠年好運，與生肖「蛇」、「雞」名列運勢、財運最旺的前3名；不過，辛丑年對羊來說是「沖太歲」，即「歲星墓庫」生肖，陶文建議，只要虔誠地安太歲，生財星仍能持續發威。

對生肖屬「蛇」的彩迷，陶文表示，因為有「太歲三合星」照拂，而「辛丑」太歲是小龍「蛇」的正財星，「正財星」入庫的年，自然有機會發財，並且能把錢留下來；至於運勢財運第3名的生肖「雞」，則有「歲祿星」加持，今年有人緣、財源等一展身手的機會。

對於其他生肖，陶文表示，農曆年節還是有很多補財運的方式，例如利用「正南方」財運方位，或大年初一穿著藍、綠、金黃等旺財色外出拜年，都能替自己帶來好運，若到彩券行買彩券、刮刮樂，也能增添中大獎的機會。

飛來發老闆黃有忠建議，農曆年節是每年台彩加碼幅度最高、最多的時刻，剛領完年終獎金的彩迷，可以花350元或450元簡單包牌，來增加中獎機會，假設是預算不多的小資族，黃有忠仍建議，可以每次大樂透加碼都買1張、50元，連續買14期(加碼期間)，總計700元，除了頭獎彩金外，每次都有對百萬獎金的機會。

根據台彩統計顯示，去年億元頭獎中獎人的特徵，還包括大眼睛、大耳、橢圓臉；性別則有78％為男性，年齡層以50至59歲為主，血型以O型最多。

(中時 )