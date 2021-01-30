頭份市長羅雪珠親自發送物資給弱勢老人。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠親自發送物資給弱勢老人。（謝明俊攝）

頭份市衛生所也在場替市民免費施打流感疫苗，並提供各種檢查。（謝明俊攝）

頭份市公所30日上午在藝術館及市公所停車場舉行寒冬送暖活動。（謝明俊攝）

頭份市長羅雪珠說明今年市公所寒冬送暖活動

頭份市公所關懷弱勢民眾家庭，每年都會接受各界捐贈善款及民生物資，統籌發放給弱勢朋友，今年受到疫情影響，發放活動大幅縮減，但為了體諒弱勢朋友們需求，還是維持慰問金及物資發放，30日上午，頭份市長羅雪珠親自到場主持發放作業，希望能為弱勢市民帶來一些溫暖。

30日上午頭份市公所發放捐助弱勢物品，對象涵括中低收入戶、低收入戶、獨居老人、特殊境遇家庭及兒少扶助戶、急難救助家庭等，共有1060戶受惠，每一人發給紅包800元，以及民生物資一分，包括了食米、麵條、牙膏等民生用品。

頭份市公所每年都會接受各行業廠商、社福團體等捐贈，再將物資分門別類整理後轉送給市內各弱勢家庭民眾，善款則依額度平均分配，今年捐助寒冬送暖活動的包括市內知名中石化、華夏海灣、恆誼化工等公司。頭份市長羅雪珠都當面致贈感謝狀，感謝廠商們的義行。

羅雪珠表示，市公所原安排在藝術館前舉行發放作業，並安排多個團體表演、義剪、視障按摩、春聯揮毫及氣球達人等活動，讓弱勢朋友同歡，但因應疫情，不得不取消這些活動，在考量弱勢朋友需求下，維持發放慰助金及物資，以解部分弱勢燃眉之急。

頭份市公所同時邀請頭份市衛生所到場為民眾進行免費X光篩檢及施打公費流感疫苗，希望弱勢朋友們能在寒冬中感受到社會的溫暖，維持健康身體，歡喜迎接新年。

頭份市公所設有社會救濟捐贈專戶（戶名：頭份市公所代收款總帳戶，帳號：906-010-4009517-1，解款銀行：頭份市農會本會，解款銀行代碼：9060010）捐贈款用於每年寒冬送暖救助弱勢家庭，羅雪珠歡迎各界善心人士、機關行號及團體共襄盛舉，如欲愛心捐助，市公所亦會開立收據以供綜合所得稅作捐款扣繳之用，您的愛心善行將化為嚴冬中的暖陽，溫暖寒士們的心房。

(中時 )