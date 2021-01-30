國民市場魚丸料理的香氣逼人的干貝丸。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

梓官第一市場的旺州魚丸攤位。（高市經發局提供／柯宗緯高雄傳真）

經濟部舉辦年度市場盛事，「台灣䱊鯕鱗－市場魚漿王爭霸戰」日前結果出爐。高雄一口氣入選6家，笑冠全台縣市。入選的皆為高雄老字號店家，口味新舊融合，各有千秋。經發局長廖泰翔也大讚高雄魚丸天下無雙，推薦民眾今年過年圍爐就吃這一味。

經發局指出，高雄魚產豐富，魚漿加工品質更是一等一，這次入選魚漿王6家為在地傳統老店，主打新鮮、料實、味美，價格又很實在，作法上既有傳承古法也有新創特色。

例如新興第二市場附近的森軒魚丸的「虱目魚肚丸」，大手筆用虱目魚肚打成魚丸，一口咬下鮮美多汁令人回味無窮。名店國民市場魚丸料理二代創新研發「干貝丸」則加入乾、鮮兩種不同干貝製作，逼人香氣令評審老師為之驚艷。

三民第一市場「力嬸黑輪」傳統辦桌菜「古早味八寶丸」，阿富黑輪「大顆魚丸」與「黑輪條」，武廟市場珍好呷魚丸「旗魚丸」及「炸蛋魚丸」，還有產地梓官第一市場旺州魚丸「木耳丸」及「筍仔捲」等，堅持使用新鮮魚漿及傳承百年手法，讓顧客買得放心、吃得安心。

經發局指出，這次入選魚漿王名攤待疫情趨緩後，經濟部中部辦公室將舉辦大型展售活動。經發局今年也將規畫「市集聯合行銷活動」，邀請各家大顯身手，一起打響「高雄魚漿王」名號。

(中時 )