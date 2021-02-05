中華職棒大聯盟會長、立法院副院長蔡其昌昨(4)日南下雲嘉探訪味全龍、樂天桃猿及富邦悍將球隊春訓，今(5)日再至高屏探班統一7-ELEVEn獅、中信兄弟。在楊清瓏秘書長、王惠民副秘書長及張展榮裁判長陪同下，前往了解教練與球員的春訓環境與場地狀況，也提前向大家拜早年，並致贈加菜金慰勞球隊辛勞。

蔡其昌會長抵達統一7-ELEVEn獅的高雄春訓基地時，球團董事長凃忠正、領隊蘇泰安都特別前來迎接。蔡會長致贈加菜金時打趣地說，大家都知道他接任會長之前是象迷，今天與統一獅各位碰面的感覺很特別，尤其是看到潘武雄選手，就想起去年總冠軍被潘武雄全壘打的重傷害，心都碎了。蔡其昌會長笑稱「這就是當球迷的趣味！」隨後，潘武雄特別回贈簽名球給會長，而會長也穿上由統一7-ELEVEn獅球團致贈的球衣，與董事長凃忠正、領隊蘇泰安合影。

結束統一7-ELEVEn獅探班後，蔡會長緊接著又趕往中信兄弟位在屏東縣的春訓基地探班，同樣送上加菜金為選手加油打氣。董事長高英傑、領隊劉志威也前來陪同。蔡其昌會長說，中信兄弟的園區訓練及用餐環境都很舒適，這次春訓探班就是希望了解大家的訓練狀況，如果有他能協助的地方，他會全力來幫忙，讓教練、球員有更完善的環境。

針對中職下月即將開打的全新球季，蔡其昌會長表示，聯盟會全力配合中央防疫指揮中心的指示，希望今年球賽能如期開幕，讓觀眾順利進場。

明（6日）早蔡其昌會長也將與潘孟安縣長出席屏東熱帶農業博覽會，這次屏東縣政府與中華職棒大聯盟合作，彩稻藝術結合中職五球團吉祥物及TEAM TAIWAN台灣犬圖誌，開幕儀式球星羅嘉仁、陳傑憲、廖乙忠、詹智堯及張耿豪將到場與球迷相見歡。

蔡其昌會長(右)致贈加菜金予中信兄弟(左為林威助總教練)。（中職提供）

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