歲末年終總統府公布了總統府資政和國策顧問名單，李遠哲、吳澧培2人未獲續聘，另換了李逸洋、林全等一批新組合。對此，精神科醫師沈政男認為，李、吳在2019年呼籲蔡退選第2任總統，得罪了蔡才有此下場，他同時也提醒副總統賴清德小心了，他的2024黨內對手可是從未犯上。

沈政男今在個人臉書發文表示，李遠哲前陣子說，「萊劑吃一點點沒關係」，這是錯誤的，因為，八十歲以上一成的人有心房顫動，任何非必要的乙型受體素都可能構成風險。但得罪蔡英文只要一點點，就會有關係。得罪蔡英文，其後果是沒有閥值的。

沈政男說，李遠哲與吳澧培，沒被續聘總統府資政就是證據。他解釋，因為他們二人，連同彭明敏和已過世的高俊明，在2019年初，共同呼籲蔡英文退選第二任總統，也同時辭去了總統府資政（李、吳未獲准辭）。蔡英文對待他們的方式就是謝謝再連絡，而這就是蔡英文的肚量！

李遠哲挺蔡英文不是一天、兩天的事了。沈政男指出，2012他掛保證蔡英文在宇昌案沒有不法；2016率團登台力挺她選總統；更不用說他先前對民進黨政府所做的貢獻了。這次沒有獲得續聘資政，總統府應該說明，是他再三拒絕，還是怎樣，否則實在是沒禮貌。

沈政男分析，李遠哲等四人那時要登報呼籲蔡英文退選連任，就是被代表國民黨參選的韓國瑜嚇到了，以為所謂本土政權就要被親中派奪走了，台灣就要完蛋了，因此必須支持比較有贏面的賴清德。也就是說，他們並非看不起你蔡英文，只是擔心你贏不了。

沈政男還發現，挺賴抑蔡最力是的辜寬敏，這次仍獲得續聘資政。沈政男指出關鍵，因為他那時沒有參加四人的連署，並且後來在初選確定後，也是公開力挺蔡英文。相較於其他四位老獨派，辜寬敏的政治智慧顯然高了一些。另一位老獨派黃崑虎也續聘了國策顧問，因為他更低調。

沈政男直言，快過年了，如果蔡英文連資政這樣的象徵職位都不願給幾位獨派大老，那麼可以說老獨派已經走到歲末年終，就要走下歷史舞台了。老獨派一直力挺賴清德選總統，如今幾位大老沒獲續聘資政，賴清德做何感想？

沈政男提醒，賴清德必須警惕，這是蔡英文對2024的一種暗示，也就是這些人難以在2024，如法炮製說要棄誰挺誰了。因為你們挺誰不重要，重要的是我屬意誰來接班。賴清德有沒有得罪過蔡英文？歹勢，你的乖寶寶對手，可是連一次都沒有。

(中時新聞網)