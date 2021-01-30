台南市六甲區林鳳營牧場旁的落羽松近年成了熱門景點，區公所也舉辦落羽松季活動行銷，並在周邊種起波斯菊等植物，盛開時配上變色的落羽松，別有一番風情。（莊曜聰攝）

台南六甲花現落羽松活動開幕，將持續到下個月底。（莊曜聰攝）

職棒味全龍隊啦啦隊也參與開幕活動演出，相當吸睛。（莊曜聰攝）

六甲區公所人員在活動中隨時提醒民眾注意防疫。（莊曜聰攝）

台南市六甲區林鳳營牧場旁的落羽松近年成了熱門景點，每逢冬季葉片變色，美景彷彿置身海外，總吸引許多遊客前來，近期受到新冠肺炎疫情再起影響，國內大型活動紛紛停辦，但六甲區公所舉辦的落羽松季活動沒有喊停，30日照常舉辦，周邊種植的花海也漸次盛開，美景當前吸引許多人潮前來，六甲區公所也發行明信片、旅遊摺頁，順道推廣在地景點。

被問到六甲落羽松活動為何照常舉辦，台南市長黃偉哲表示，與一般室內活動如展覽、演唱會相比，戶外活動比較沒有群聚風險，而且過年期間民眾還是會出門走春，就算活動不辦，民眾還是會自行前來，不如市府介入，現場做好相關措施、維護交通，相信對防疫不會造成太大負擔。

落羽松季活動將持續到下個月底，昨日開幕活動中，採用實聯制管制進出、量測體溫、全程戴口罩、酒精消毒、現場不得飲食等防疫措施，將疫情風險降至最低，而近來落羽松在幾波寒流催化下，顏色轉變得相當漂亮，加上天氣晴朗，不少民眾攜家帶眷前來，台1省道旁車位難覓，非常熱鬧。

為了襯托美景，六甲區公所在周邊種植約1.5公頃的波斯菊花海，農曆春節時正好是盛開時節，相映成趣，另外公所在現場也打造裝置藝術，讓遊客可以駐足停留、拍照打卡，此外在林鳳營故事館、六甲多功能運動公園也有設置，讓遊客能多走訪六甲，體驗在地美景、美食。

(中時 )