烏山頭水庫景點「天壇」，經1年整修後於日前完工，外觀也重新彩繪。（劉秀芬攝）

烏山頭水庫景點「天壇」，經1年整修後於日前完工，外觀也重新彩繪，並新增照明燈飾。（劉秀芬攝）

迎接農曆春節假期，各風景區推出特別活動，位於台南市官田區的烏山頭水庫風景區，春節期間也推出市集、街頭藝人表演等熱鬧活動，因2016年美濃地震受損的景點「天壇」，經1年整修也於日前完工，除補強結構、外牆重新彩繪，還加裝夜間燈飾，讓烏山頭水庫又多了一個打卡美景。

建於1973年的天壇，原為水利會與宗教團體合建，外型仿中國北京天壇，以高度4分之3比例建造，造型莊嚴，具有中國傳統建築之美，可登高望遠。天壇原為中國古代皇帝舉行祭天儀式、祈禱風調雨順之處所；烏山頭水庫天壇原為宗教團體參拜場所，管理處收回經營後，原本內部陳列水庫歷史照片、與友好單位交換的特色紀念禮物。

2016年美濃地震後，天壇結構受損，暫停開放參觀，1年前開始整修，不僅補強結構，也重新彩繪，雕龍畫棟搭上藍色屋瓦，古色古香。烏山頭水庫風景區管理處表示，天壇已補強結構，安全無虞，雖然目前內部尚未開放參觀，但外觀已重新彩繪，還加裝吸睛燈飾，夜間點燈至晚上9點，讓晚歸遊客有不同景色可賞。

新春到烏山頭走春除了有天壇新景點可賞，管理處也推出「牛轉新機」春節活動，大門區右側有迎賓植物景觀可供拍照，風景區沿途也有花台種植美花卉。

大年初一至初四期間，新春市集有美食、傳統小吃、農特產展售，另邀請街頭藝人表演懷舊老歌、流行歌曲，還為小朋友準備了氣墊遊戲城堡，適合全家大小一同走春踏青。

管理處今年特別推出「買福袋，做公益」活動，過年期間迎春市集服務台有販售199元限量新春福袋，福袋所得將全數捐贈台南北家扶中心當助學金。

(中時 )