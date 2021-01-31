大陸解放軍機日前派遣多架軍機進入我國西南防空識別區，美國羅斯福號航空母艦打擊群也立即進入南海，美中軍事動作頻頻，引發外界關注。對此，中國國民黨智庫研究員黃裕鈞認為，未來四年兩岸關係角力的戰場會變到華府去，但對美國而言，兩岸和平仍是其既定方針，除非台灣被美國列為印太戰略一環，否則他不認為，美國總統拜登的重心會放在兩岸身上。

中共軍機23、24日大規模擾台，連續兩天都派出10多架軍機侵擾台灣西南空域。美國國務院24日呼籲北京，停止以軍事、外交、經濟手段向台灣施壓，並且與台灣進行有意義的對話。而美軍印太司令部當天更發布羅斯福號打擊群進入南海執行「例行任務」，該司令部29日重申繼續在該地區行動的承諾，並表示，「美國將繼續在國際法允許的範圍內飛行、航行和運作，透過我們在這個區域的作戰任務，展現決心。」

對此，黃裕鈞30日接受港媒《中評社》採訪時表示，美國會不會常態性派軍艦到台海附近，要觀察台灣是不是成為印太戰略的一環？他研判，雖然印太是美國重要的軍事部署戰略地區，但美方對於兩岸關係，還是希望能維持台海和平，儘管未來四年兩岸關係角力的戰場會變到華府去，但他不認為拜登會把兩岸放在外交施政的重心。

黃裕鈞更強調，美軍是否常態性派軍艦繞台取決於美國立場，如解放軍近來的行動是否會有更擴大影響力的舉措發生，但就算如此，美軍反應會是被動式回應，而非高調的回應。要觀察美軍是否有進一步行動，重要觀察指標就是俄羅斯在海軍有沒有動作，這將會連帶影響日本和朝鮮半島局勢，其二是大陸在南海的部屬也將影響美軍接下來的布局。

(中時新聞網)