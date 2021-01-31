台中市警察局特勤中隊戰農曆年前，於西屯、大里區執行攻堅，破獲詐欺集團俗稱「水房」、「金庫」等，2處查扣各式金融帳簿、電腦、手機及現金1350餘萬元等贓證物；今年實施「同步打擊詐欺專案行動」，逮捕詐欺嫌犯783人、查獲不法所得近億元。

警方表示，「打擊詐欺」為當前治安重點工作，台中市警局為加強重要節日安全維護，藉由大數據關聯性分析，針對斷源（資通）、淨源（金流）及清源（詐騙者）等3大面向，實施「同步打擊詐欺專案行動」，採溯源追查同案共犯及幕後首腦，刨除詐騙集團組織。

警方指出，現今詐騙集團儼然為龐大組織，並層層分工，除了集團首腦，另有電話行騙人員，另有專職協助特定詐欺集團將被害人受騙匯入的款項，透過人頭帳戶進行層轉洗錢，並收取高額手續費。

警方統計，今年初迄今共查獲詐欺嫌犯783人、查扣不法所得近億元，除為受害民眾追回含莘掙取的積蓄，讓民眾安心過好年外，更展現打擊詐欺之決心，絕不容許非法分子手段升級，攫取暴利。

警方提醒民眾，詐騙集團與時俱進，利用話題性議題行騙，例如，疫情期間詐騙手法跟著洗牌，包括，「宅經濟」的網購、「假投資、假交友」較以往增加，呼籲民眾接獲可疑電話務必保持冷靜，立即掛斷並撥打110或165反詐騙諮詢專線查證，避免被騙。

(中時 )