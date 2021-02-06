嫌犯住處搜查出毒品等贓物，查扣不法所得21萬。（中興警分局提供／黃立杰南投傳真） ★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

投縣中興警分局於農曆過年前大掃蕩，於2日聯合縣警局刑警大隊，在台中市兵分多路，逮捕以徐男為首的4名成員，涉嫌販毒、製造黑槍，搜查出長槍、空氣槍、制式子彈和二級毒品安非他命等，全案移送台中地檢署偵辦。

中興警分局指出，本案由主嫌徐男指揮旗下成員，持槍械對被害人恐嚇並妨害自由，作案牟取不法利益，經由中興警分局專案小組嚴密蒐證4嫌不法犯行，將該集團一網打盡。嫌犯住處共起出長槍1把、空氣槍3把、制式子彈10顆等押人恐嚇的作案工具；另二級毒品安非他命10包、毒品吸食器3組、電子磅秤2台、毒品分裝勺等贓物，查扣不法所得21萬元。全案依《組織犯罪防制條例》、《毒品危害防制條例》及《槍砲彈藥刀械管制條例》，移由台中地檢署偵辦。

中興警分局長黃念生表示，年關將近，為加強掃蕩槍械、毒品、詐騙及不良幫派，於3日至17日提前部署，規劃掃蕩治平專案，斷絕黑槍、打擊販毒，讓民眾安心愉快好過年。

南投縣長林明溱和警察局長呂新財長，近日亦前往中興警分局、南投警分局等各地區警察單位、派出所，慰問基層員警們，並贈送新春禮盒，林明溱強調絕對會重視員警的福利，除了值勤車輛汰換外，未來有關超勤津貼等獎勵措施，他一定會全力支持，勉勵員警們的努力。

林明溱說，南投在過年時的觀光車潮相當多，除了基層員警的辛勞外，更特別感謝義警、民防及守望相助隊志工們熱心犧牲春節假期，投入縣內繁忙的交通維護工作。

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(中時 )