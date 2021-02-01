《路透社》1月31日報導，4名北約官員證實，儘管美國與塔利班達成的協議，要求美國為首的盟軍於2021年5月前撤出所有軍隊；但考慮到拜登上台，政策可能有所調整，故北約可能在最後期限過了卻仍留在阿富汗。當然，此舉恐讓塔利班大大惱火，而讓雙方關係緊張化。甚至，塔利班近日更擔心華府可能翻盤協議，而在5月後繼續留在該國。

1名官員透露可確定的是直到4月底，北約軍隊仍不會完全撤出。隨著美國新政府就任，政策將有所調整，而川普造成的倉促撤軍感也會隨之消散，未來將呈現更細緻而縝密的撤軍戰略。

北約官員指出，4月以後軍隊該何去何從目前仍在考慮中；但可預料的是這將成為北約2月會議的重頭戲。隨著川普急於抽身阿富汗，北約的立場愈來愈重要。

北約發言人龍傑斯古(Oana Lungescu)認為，目前暴力事件仍相當頻繁，沒有任何北約盟國願意待在阿富汗超過預定時間；但大家心知肚明，基於現有情勢，北約留在該國有其必要性。

與前述官員論點相同，龍傑斯古也強調北約還沒做出任何決定，而2月的北約防長會也無可取代。盟軍會持續評估整體情勢，來協商未來方向。她呼籲各方應抓緊此一歷史性的和平機會。「北約完全支持阿富汗和平進程，以確保該國不再是攻擊歐洲家園恐怖分子的避風港」。

五角大廈官員表示，雖然塔利班目前仍未兌現承諾；但華府仍努力和平進程，現在還沒決定未來美軍將留多少人。國務院則表示，拜登將以「負責任態度永遠地結束戰爭」，也會保護美國民眾免於恐怖主義與其他威脅。

塔利班則表示，最近幾週，塔利班愈來愈擔心拜登翻轉協議內容，並繼續將美軍留在阿富汗內。「我們傳達了我們的關心，而他們也保證會履行《杜哈協議》且採取相應行動」。

2020年年初，當時總統川普與塔利班簽署協議，要求5月前撤出所有外國軍隊，以換取叛亂組織貫徹安全保證。川普認為，這項協議終止長達20年的阿富汗戰爭；至2021年1月，駐阿富汗美軍人數已降至2,500人，為2001年以來最低人數。但合計盟軍，駐軍總數則達1萬名。北約官員指出，5月以後駐軍人數可能維持不變。

(中時新聞網)