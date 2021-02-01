蔡英文總統頒發加菜金給33化兵群。(蔡依珍攝)

蔡英文總統頒發加菜金給桃園市環保局防疫消毒大隊。(蔡依珍攝)

桃園市環保局防疫消毒大隊。(蔡依珍攝)

桃園市環保局防疫消毒大隊。(蔡依珍攝)

33化兵群。(蔡依珍攝)

蔡英文總統親臨鼓勵。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦陪同蔡英文總統親臨鼓勵。(蔡依珍攝)

桃園區南門市場曾有確診者足跡，蔡英文總統1日赴市場前廣場，慰勞桃園市的防疫消毒大隊和陸軍第六軍團33化學兵群，並頒發加菜金加油打氣，她也讚33化兵群上校指揮官龔龍峰忙到妻子生產都無法到場，除恭喜外也代表國家表達歉意，感謝大家為國家付出，期許撐過疫情。

「我經常在電視上、社群媒體上看到各位穿著防護衣執勤的畫面！」蔡英文說，疫情影響，桃園市消毒大隊和33化學兵群任務都特別繁重，她特地親自打氣、加油，也要代表全體國人跟大家說聲：「謝謝、辛苦了！」

蔡英文讚消毒大隊和33化兵群都是防疫最前線的戰士，從去年疫情開始，就扛起防疫消毒的重責大任，像是33化兵群官兵從武漢包機、寶瓶星號郵輪、檢疫所、營區以及近期桃園地區的消毒，幾乎是無役不與，為了防疫努力打拚。

蔡英文特別提到陸軍33化學兵上校指揮官龔龍峰，忙到連妻子生產都沒辦法趕到現場，直言孩子的誕生是人生最重要的時刻，指揮官因有著重大責任無法參與，她代表國人向龔龍峰恭喜，並表達歉意，慶幸國家有化兵群的守護，台灣才能夠國泰民安。

蔡英文也讚桃園市環保局消毒大隊，成軍以來出動消毒超過3千人次，消毒地點超過7千處，「桃園是國境的第一線，有各位把關國人才能夠安心、放心！」除感謝大家辛苦付出，也強調，疫情當前，要繼續攜手努力，守好國境最前線，做好防疫工作，為台灣人平安幸福一起加油。

(中時 )