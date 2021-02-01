農曆春節將近，老人福利機構持續照顧住民長輩，苗栗縣長徐耀昌感謝機構犧牲春節假期堅守崗位的辛勞，1日為工作人員加油打氣外，並致贈春節加菜金，提前向800多名年長住民和工作人員拜年。

縣府長照中心指出，春節是家戶團圓的日子，但目前在苗栗縣社區安養護中心等14家老人福利機構的長輩住民有800多人，日常生活及春節期間仍由專業人員協助照顧，因此每到年節，縣長徐耀昌都會到機構向長輩和工作人員賀年，但今年受疫情影響，改頒贈機構代表春節加菜金致意。

1日徐耀昌等人致贈32萬元春節加菜金，給老人福利機構代表，讓住民喜迎新春，歡喜過年。徐耀昌表示，縣內14家老人福利機構提供長輩照顧與服務，更讓800多名長輩能安心歡度春節，縣府未來會持續與機構協力提升服務品質。

另因應疫情延燒，徐耀昌強調，防疫工作千萬不能掉以輕心，呼籲鄉親共同配合中央防疫新生活的衛生健康管理規範，並要求衛生單位隨時掌握疫情最新資訊，機構人員進出適當管控，確保防疫滴水不漏，也保有零確診的防疫成果。

(中時 )