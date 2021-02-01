來自馬來西亞的「阿哲」陳澤耀外型陽光帥氣，是偶像團體「東于哲」成員之一，近來他在《迷失安狄》中，飾演憨厚聽障鮮肉「阿德」，不但與女神林心如及飾演跨性別者的李李仁都有親密吻戲，更裸身展現精壯肉體，電影上映後，短短幾天IG粉絲爆增好幾千人，更以男性居多，當中不乏私訊給他「下體照」，甚至還有人放話：「我想把你掰彎！」

陳澤耀在馬來西亞就有不少男粉絲支持，這次因演出《迷失安狄》成為不少台灣男同志的「新歡」，讓他又驚又喜，表示：「有收到很多男網友鼓勵的私訊，感謝我有參與這類題材的電影。而且這次來台灣還有去上同志電台節目宣傳，覺得蠻好玩的，主持人還約我去Gay Bar玩。」連在健身房都會被不少同性投以注目，原以為對方是想用器材，沒想到竟是走到他面前，很有禮貌地問：「你是阿哲嗎？我只是想跟你打招呼，然後拍張照片。」

陳澤耀提到，當初得知要與林心如合作，內心超緊張，尤其看到劇本還有吻戲，直呼緊張，其中最印象深刻的是一場林心如幫他按摩的場面，「當時導演喊卡了她還在按，她笑說『怎麼樣，我的技術是不是很棒？都有點到對不對？』」對於林心如直率的反應，陳澤耀笑著大讚「超厲害」，驚訝表示林心如和李李仁完全沒有架子，還主動跟他聊天，慶幸說：「如果他們沒有主動，我應該不太敢跟他們講話。」

出道11年的陳澤耀，其實與台灣頗有淵源，2013年演出台灣偶像劇《逆光青春》，3多前與同劇演員惟毅、范峻銘相約為期6天的「攔車環島」，沒有任何規劃，只準備3塊搭便車的手寫板，以及隨時可能要睡在路邊的睡袋後便出發了，「我們很多站是靠打工換宿，有一站在台東還直接睡在學校司令台，結果睡到一半有流浪狗開始扯睡袋，以為我們是食物，到了早上一睜開眼睛，發現學校出現很多人在晨運。」

陳澤耀回憶環島之旅最難忘的是，第一站從台北內湖起啟，那時攔車攔了2個多小時，因為不少人都表明要上班，無法載他們到外縣市去，讓他一度心灰意冷，原以為不得不放棄時，突然有位大哥搖下窗說：「年輕人，你們攔那麼久還沒攔到車子嗎？」這才知道對方出門前就看到他們，結果回家時發現他們居然還在，於是熱心地從台北市載著他們到宜蘭幾米公園，後續的行程就變得非常順暢。

因為台灣人的熱情，讓陳澤耀體會到大家口中說的「台灣最美的就是人情味」，他表示：「我很喜歡台灣這個地方，大家真的都很友善，之後還想徒步環島一次。」陳澤耀這次將在台灣Long Stay到4月中，接下來會拍攝有關賽車題材的電影，原本就很熱愛玩賽車的他相當興奮，也很期待與台灣演員合作。

(中時 )