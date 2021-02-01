資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，據指出，這是黨主席江啟臣擬出國民黨發展大戰略「生存、復興、壯大」其中一環。江啟臣除了親邀趙少康回國民黨，另已透過某管道與鴻海董事長郭台銘接觸，甚至洽談非黨籍的泛藍地方民代與南部泛綠人士，「團結一切可團結或合作的力量，是這套戰略的最高原則」；相關作法，江也告知前黨主席朱立倫、高雄市前市長韓國瑜。

據指出，江團隊擬定「生存、復興、壯大」三階段發展大戰略，把去年初總統立委雙敗，國民黨陷入谷底，江擔任補選主席訂為努力為黨求「生存」階段；今年則是以雙公投、罷免萊豬民代及黨主席選舉為主軸的「復興」階段；明年則是2022年縣市長等九合一選舉為主軸的「壯大」階段。

江去年12月啟動這套大戰略，除希望找回離開國民黨人士，也著手規劃新人事布局，包括擬將祕書長李乾龍升任副主席，由智庫副董事長連勝文兼任黨祕書長，另增聘立委林為洲擔任副祕書長。

儘管新人事布局在江連面談過一次，連勝文基於禮貌未當面拒絕，後來消息曝光，連認為新人事其中某人「無法共事」，立即向媒體聲明「沒有接任祕書長的計畫」，並致電江拒絕。但江想找回「一切可以合作的力量」在低調進行下，已獲得成效，趙少康即是第一人。

據指出，趙少康過去曾幫郭台銘獻策總統初選，又與朱立倫關係良好，與江無密切互動。但江很尊重趙對政治大事的意見，趙也認同江帶領國民黨抗衡執政黨的作法，江透過管道探詢趙不排斥回國民黨後，兩人當面討論達成共識，江即指定核心幕僚單線作業。雖然昨天趙公開談到韓去年9月勸他參選黨主席之事，令江團隊有點意外，但也認為不影響大戰略。

至於與郭台銘接洽，目前郭陣營雖無回應，但知情人士指出「至少沒有負面回應」，且江並不認為郭或其他泛藍地方民代、南部綠營人士都得回到或加入國民黨，只要保持友好關係就能壯大國民黨，因此「繼趙少康之後，傅？ 也萁很快就能回到國民黨」。相關想法，江也告訴過朱、韓，既表達尊重，也顯示是為國民黨的壯大所為，不是為了私心。

一位參與此事的人士指出，2020總統黨內初選，韓郭朱之爭重創國民黨，至今傷害難以癒合，「能否修補2020總統初選的傷害」是國民黨能否壯大的關鍵，而當時的紛爭都與江無關，江出面修補確是最佳人選。他也建議江「今年若連任主席，不要想選2024總統，不但時機未到，且恐再傷害黨內團結。」江完全認同他的分析。

該人士也指出，連勝文雖拒絕新人事，但只能說「不成局」，而非「破局」，從江要找連合錄罷免王浩宇的影片，一通電話，連就拋下原訂重要的商務行程趕到中央黨部拍片，可見兩人都很大器；江連已有共識，若要競爭黨主席也要保持友好，兩人也不排除繼去年初黨主席補選之後，在今年的黨主席選舉再次合作。

(中時 )