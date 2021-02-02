韓國國家投資公司（KIC）2日宣布，2020年因為抗疫全球大降息，股市熱錢瘋湧並大漲下，韓國主權基金也趁機大賺218億美元。

KIC補充，2020年韓國主權基金報酬率為13.7％，2019年則為15.39％。這也是KIC連兩年獲得兩位數的高投報率。

根據統計，光是2019與2020這兩年，KIC就為韓國賺進約420億美元，約佔2006年以來賺進總額的六成。

為減輕疫情造成經濟衝擊與市場流動性不佳，全球政府普遍採取大撒錢與低利政策，結果熱錢湧向股市與債市，並出現狂漲現象。

KIC表示，由於疫情尚未減緩，可預見的是長期投報率將減少。至於未來投資標的也將從傳統燃料煤炭方面，轉進對環境友善的環保項目中。

KIC計畫在2020年底前，將自己投資組合中，除了現金，股債等傳統商品外，另類投資項目也會漸增至近兩成部位。

韓國政府於2005年7月成立KIC，負責打理政府與央行託付資產，目的除增加政府財富外，也希望能一併扶植本土金融業。

(時報資訊)