即便遭受美國制裁，中國資通訊設備大廠華為的財報表現未受太大影響，依舊亮眼。第一財經報導，華為內部財務系統統計，2020年華為總營收1,367億美元，增長11.2％，利潤99億美元，增長10.4％。

報導引述消息人士透露，華為的全球財務結算系統是當天即時的，上述資料未經過會計師事務所核定。該人士稱，華為財務資料每年會公布兩次，一個是1月初的未經核准的內部即時統計，便於統計各部門的業績。另外是經過核定後，按上市公司的要求（雖然是非上市公司）進行公開。

華為對此消息暫無回應。過去華為財報正式發布往往在每年的3月底或4月初。

報導稱，儘管在過去一年華為所依賴的「全球供應鏈系統」遭到了挑戰，但根據華為官方披露的資料，2020年前三季，華為實現銷售收入達人民幣（下同）6,713億元，年增9.9％，淨利潤率8％。

在此前的一次華為集團活動中，華為輪值董事長郭平表示，現在的華為遭遇很大的困難，持續的打壓給經營帶來了很大的壓力，具體的影響還在評估，求生存是華為的主線。雖然一直艱難補洞，但在2020年，華為依然拿出百億資金為員工分紅，預計每股1.86元，分紅總額度將超過400億元。

(工商 )