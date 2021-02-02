國民黨推出飛行外套，國民黨文傳會主委王育敏特地當模特兒拍照，但沒想到卻遭民進黨網路社群中心主任范綱皓批評稱「學民進黨」、王育敏是「50歲阿姨」，引發外界反批年齡歧視。對此，國民黨副祕書長李彥秀譏諷，號稱進步的民進黨青年黨工，卻用歧視年齡的語言來攻擊在野黨的黨務主管，請問總統蔡英文和行政院長蘇貞昌吞得下去嗎？

對於范綱皓諷刺國民黨找50歲的王育敏來拍模特兒照，李彥秀昨（1日）在臉書抱不平，痛批號稱進步的民進黨青年黨工，卻用歧視年齡的語言來攻擊在野黨的黨務主管，蔡英文主席能接受嗎？連被尊稱老縣長都有意見的蘇貞昌院長，吞得下去嗎？

李彥秀稱，生理上的青春固然是無價的本錢，的確令人羨慕，但是能否從歲月積累出智慧，更是重點。民進黨年輕世代，如果只有這樣的程度，實在令人失望。更讓人懷疑過去幾年風起雲湧的學運浪潮，進到民進黨體制內，不但被馴化，甚至被寵壞了！

李彥秀更以自身為例，表示27歲開始從事政治工作，超過20年的時間，從議會、立法院，到黨務工作，這些時間累積「不是我的負擔，更是我的資產」！李驕傲的說：「就算50歲，我們照樣可以把飛行夾克穿的英挺帥氣！更重要的是，我知道要我們應該先為人，之後才是黨工」。

對於言論引發外界輿論批評，范綱皓昨（1）日已在臉書指出，「拿女性的年齡做評論，並不恰當，也失去討論議題的機會。」並表示針對王育敏主委的評論，雖然在第一時間他已自省發文內容，做出道歉與修正，但要再次表達誠摯的歉意。

(中時新聞網)