媒體報導約四到七成民眾認為今年年終獎金，恐怕因疫情影響而不到一個月。在年終可能縮水的情況下，應優先理債降低負擔，還是聰明理財用錢滾錢？相信是許多人的掙扎，凱基銀行建議理財理債同等重要，不妨透過「負債比率」來評估，每月償付貸款金額以不超過月收入40％為原則，在負債狀況健康的情況下，適度參與投資市場，反倒有機會在全球低利環境下，透過理財穩健累積資產，以今年度的投資策略，能源、原物料及金融等循環性價值股可能出現補漲行情，建議積極型投資人可多加留意，外幣部位則建議上半年宜採取美元及非美貨幣平均配置。凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄建議民眾拿到年終獎金後，可先撥出等同3個月薪資的金額，作為緊急預備金，剩餘金額則進一步評估理財理債孰先孰後？若以投資理財為先，觀察今年以來國際股市延續去年下半年的動能，不畏新冠疫情擴散、美國國會遭暴力侵入等利空因素，包括台股在內的多國股市皆屢創新高。這股強勁的多頭走勢，除奠基在各國對抗新冠疫情所陸續端出極度寬鬆的貨幣與財政政策外，也受基本面強勁復甦所支持。但細究開年以來漲多的類股對照去年漲多類股，還是可看出投資風向不同之處。

首先，去年全年漲幅前五大類股為能源、科技、黃金、非必須消費、生技等成長型主流股。但今年截至1月中為止，則以能源、替代能源、礦業、原物料、金融類股漲幅為大，這類循環性價值股，因本益比與股價淨值比低估，帶動股價修復行情有落後補漲的意味。另自去年第四季以來，工業金屬、農產品、石油與天然氣、散裝航運運費等價格節節高漲，循環性產業實則也有基本面復甦徵兆。

張冠雄認為，牛年景氣將持續穩健復甦、通膨預期略微上升，股票能帶來的收益潛力仍高於債券。而新興市場股票及債券則將受益於美元走軟，吸引國際資金從成熟市場轉入而受益。投資人不妨留意第二季廠商庫存增減狀況，以及下半年是否有殺手級創新產品問世，進入第四季後，則需提防FED美國聯準會考慮部分資金退場。

張冠雄建議，因能源、原物料、礦業等景氣循環類股波動風險不低，上半年投資配置建議穩健型的民眾，可以3:7佔比來配置循環性價值股與成長型主流股；至於投資屬性偏積極型民眾，不妨考慮採取6:4佔比的配置。

(工商 )