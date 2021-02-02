摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，蘋果可能在2022年第一季發表搭載虛擬實境（VR）、擴充實境（AR）的頭戴型裝置產品，大部分零組件將在第四季就開始出貨，台積電（2330）、大立光（3008）等七大台廠，強勢攻入頭戴裝置供應鏈。

摩根大通認為，蘋果將推出的頭戴裝置，在工業設計上會與其他品牌的VR頭戴裝置接近，蘋果新產品主要規格機搭載六顆鏡頭，一顆光學雷達（LiDAR）掃描儀設備（ToF），用以感測使用者的位置，提升使用者遊玩VR、AR時的體驗。

楊維倫指出，蘋果新頭戴裝置瞄準金字塔頂端果粉，定價可能比現在市面上的VR頭戴裝置都要貴，光是物料清單（BOM）成本就可能超過500美元，推估相關供應鏈2022年將備貨100～150萬套產品所需的零組件。

台系供應鏈中，打入蘋果新產品的有負責應用處理器的台積電、相機鏡頭的大立光與今國光、VR鏡頭的玉晶光與揚明光、組裝的和碩，以及面板貼合的GIS-KY。

(工商 )