由於進入傳統淡季，玉晶光(3406)1月合併營收11億2803萬4000元，月減22.92%，但年成長14.95%，為歷年同月新高，由於在美系客戶新機鏡頭認證順利，玉晶光日前董事會通過20.98億元資本支出進行產能擴充、製程精進及設備汰舊換新，以因應公司未來營運發展需求。

進入第1季傳統淡季，玉晶光與大立光(3008)1月合併營收同步呈現月減，玉晶光1月合併營收11億2803萬4000元，月減22.92%，但年成長14.95%，為歷年同月新高。

玉晶光表示，由於第1季是傳統淡季，預期需求會比去年第4季減少。

繼去年拿下美系客戶廣角和超廣角鏡頭後，玉晶光不甩郭明錤屢次發布昧於產業事實報告，依照原訂腳步進行美系客戶新機認證，日前董事會更通過大手筆投資擴產，以實際行動證明公司今年在美系客戶手機鏡頭認證進度很順利。

玉晶光日前董事會通過20.98億元資本支出，玉晶光指出，新增的20.98億元資本支出將用於取得供營業使用之重大機器設備及廠務設備，進行產能擴充、製程精進及設備汰舊換新等，以因應公司未來營運發展，這僅是按目前需求的預算，未來若有需求，不排除會再增列。

(時報資訊)