英國阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）與牛津大學共同研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，由於臨床試驗缺乏足夠老年族群參與，老年人該否接種牛津疫苗，英歐作法迥異。

歐盟藥品管理局表示，儘管缺乏充分數據了解牛津疫苗對年長族群的有效性，「然而，鑒於在該年齡族群試驗中看到的免疫反應，預期還是具有防護力」，因此比照英國的作法，認可牛津疫苗可用於年長者。英國已展開大規模各年齡層的施打，也是第一個批准牛津款疫苗的國家。

法新社報導，儘管歐盟藥品管理局（EMA）上週建議成年的各年齡層都能施打阿斯特捷利康疫苗，但有好幾個歐盟國家不建議年長族群接種。

德國已宣布不建議65歲以上老年人施打。義大利藥政機關上月30日批准阿斯特捷利康疫苗能施打於所有成年人，但建議55歲以上族群接種其他廠牌。

波蘭負責疫苗事務的官員德渥塞克（Michael Dworczyk）今天告訴記者：「確定的是，（波蘭）年長者不會施打這款疫苗。」

牛津疫苗經臨床試驗證明對新型冠狀病毒有62%防護力，但問題在於，年長者參與試驗的相關數據不夠。

阿斯特捷利康公司與牛津大學表示，參與試驗的65 歲以上族群占不到1成，70歲以上參與者僅有450人。相較下，輝瑞/BioNTech疫苗的臨床試驗，55歲以上族群占超過4成。

這不代表牛津疫苗對年長者無法產生防護力，而是缺乏數據證明。傳染病防治顧問英格利許（Peter English）說：「大家擔心的是證據不夠，而非沒有證據支持。」（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1100202

(中央社)