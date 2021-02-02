為加強防疫，保障民眾健康，李長榮集團及財團法人薇閣文教公益基金會共同捐贈桃園由奎克生技研發生產的2台超高靈敏之數位dPCR核酸檢驗儀（digital PCR，或簡稱dPCR），以針對一般PCR檢驗不易確定陰陽之低濃度微量病毒檢體，進行進一步深度確認，以期能減少偽陰性感染者成為防疫漏洞的可能性，降低群聚感染的機率。

奎克生技表示，數位核酸檢驗（digital PCR或簡稱dPCR）是目前針對「低濃度微量核酸」最精準、最高規格的絕對定量檢驗技術。該2台高敏檢驗儀器及1,000套新冠肺炎病毒檢驗試劑已取得多項國際專利，是國內目前唯一獲得衛福部食藥署防疫專案製造許可的數位dPCR核酸檢驗儀器及試劑，希望能對桃園防疫有所幫助。

此外，dPCR是一絕對定量技術，與一般PCR定性技術不同，經由對病患連續數次的檢驗，也可觀察新冠肺炎患者或康復中病人的微量病毒量的變化，提供更適切的治療方法或防疫措施。奎克團隊將運用此檢驗技術，與林口長庚醫院及美國史丹佛大學共同推動合作研究。

據國際醫學期刊medDxiv2020年報導的兩項臨床研究數據顯示，在57個一般PCR無法檢出的新冠肺炎病人低濃度檢體中，數位dPCR核酸檢驗可檢出42個陽性，且整體準確度高達94.3％。此外，針對14位以一般PCR檢驗均為「2採陰」的新冠肺炎康復中病人，dPCR仍檢出9位為陽性，顯示應該延長隔離時間。

奎克生技指出，數位核酸檢驗可減少因一般PCR檢驗的偽陰性而造成防疫漏洞的可能，且可將新冠肺炎病毒的檢驗靈敏度顯著提升，對於一般PCR檢驗難以判定陰陽的案例，做進一步深入確認。

奎克生技結合生物科技與光電半導體技術，開發雙功能NextAmpTM基因檢測平台儀器、PanelChipR多重標記基因檢測晶片、及DigiChipTM高敏定量基因檢測晶片，並推出多項創新先進之癌症精準醫療及生殖醫學等應用產品。目前擁有約50件國際專利，正加速進入亞太及歐美市場。

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