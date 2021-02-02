台南近年受惠護國神山台積電設廠南科，產業群聚效應加持，不僅帶動南科特區開發建設動能強大，台南全年土地移轉量再創新高！根據台南市地政局公布台南市土地買賣移轉量，近五年交易量年年增長，2020年更以5萬8104筆交易量，刷新近五年成交紀錄，漲幅達46%，前十大交易熱區當中，以安南區最熱門，以7千681筆成為全年交易量居冠，其次則是永康區和東區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，土地買賣移轉涵蓋素地及已有建物之土地，因此量能年年攀升，不僅顯示台南土地買氣活絡，亦反映出台南住宅市場蓬勃發展，不論是素地還是含有地上物的標的，都受到投資人的高度關注。

針對安南區土地買氣蓬勃，台灣房屋中華加盟店店東張文龍表示，安南區為原台南市面積最大的行政區，可開發腹地廣大，且近年政府積極推動商60計畫，整合約6.6萬坪的商用地，將打造安南區成為台南商業副都心，加上九份子重劃區、和順寮特區、台南科工區帶動，及未來北外環道路完工，將快速導入南科人口，提升商業機能與住宅需求等優勢，此區便成為投資人插旗新標的，從住宅、商業與工業用地買賣需求都大幅增加。

觀察前十名行政區，交易量與五年前相比皆大幅成長，最低漲幅從24%起跳，而除了東區及南區，其餘區域2020年的移轉量，皆為近五年新高。

張旭嵐分析，部份蛋黃區開發早，土地庫存有限，一些具發展潛力的新興重劃區便成為投資人的新焦點，除了吸引建商進駐推案也搶地當庫存，像近期備受矚目的平實營區，就有高雄豪宅建商前進造鎮，總銷上看180億元；而仁德二空新村B區都更案，更吸引了包括遠雄、華友聯等外地建商搶標，最終由新竹建商奪下1.2萬坪的土地開發權。這些土地交易未來也會反應在住宅量體上，一些房價基期較低的新興區，未來各項機能健全後，房價也更具補漲空間，對購屋與投資客群都是一大吸引力，高度需求刺激下，也帶動區域交易量攀升。

(時報資訊)