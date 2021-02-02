全球鋼鐵市場火熱，為協助國內鋼鐵產業力拚內外銷訂單，兆豐銀行單日完成「威致(2028)鋼鐵」及「燁輝(2023)企業」兩家鋼鐵大廠聯貸簽約案，兩案皆由兆豐銀行統籌主辦並擔任額度管理銀行。

威致鋼鐵5年期新台幣24億元聯貸案將運用於整合既有金融負債及購料週轉之用，該公司成立於71年，為南部地區重要的鋼胚、電爐煉鋼、軋鋼一貫化作業鋼筋供應大廠，除深耕南部版圖外，高端圓棒亦順利擠進中北部手工具以及機械產業鏈，同時取得澳洲、韓國、香港及馬來西亞等多國認證評鑑，逐漸拓展外銷市場。

威致鋼鐵在總經理郭素惠的帶領下，團隊不斷努力研發產品及銷售，營收績效表現亮眼，去年11月份營收更達新臺幣8.03億元，合計109年前3季稅前淨利達新臺幣3.32億元，較前年同期大幅增加。受惠台商回流及科技業擴建廠房以及住宅營建、廠辦等需求熱絡帶動鋼筋用量大增，後續產銷勢將進入另一個高峰期，前景看好。

而燁輝企業5年期新台幣45億元聯貸案則將提供該公司償還既有金融借款及充實中期營運週轉金之用，燁輝成立至今已成為台灣、中國大陸及東南亞地區最大、最具競爭力之全製程鍍烤捲專業製造廠商，目前兩岸年產量261萬公噸鍍鋅鋼捲，期間亦通過多項認證，也是全球首家擁有五合一認證之鋼鐵廠，公司產業地位穩固。近期受惠鋼鐵產業市況復甦，燁輝公司去年第三季本業獲利明顯成長，加上業外有處分土地利益挹注，已虧轉盈，109年第四季，內、外銷接單情況能見度尚佳，並持續活化資產，屏南工業區土地已決議以新台幣6.99億元出售，預計處分利益約新台幣5.38億元，若轉投資事業表現持穩，全年仍可持續獲利。

(時報資訊)