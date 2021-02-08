國際廢鋼原料價格漸回穩，日本2H廢鋼率先止跌反彈，隨著原料價格止跌，條鋼大廠豐興（2015）今日開出本周全面平盤，鋼筋價格中止先前連兩周跌價。

豐興宣布，本周廢鋼平盤，成品的鋼筋亦平盤，型鋼產品也維持平盤。

國際原料行情方面，日本2H廢鋼率先止跌，上漲至每公噸375美元；美國貨櫃廢鋼報價則續跌10美元至每公噸360美元；澳洲鐵礦砂由每公噸158.05美元下跌至155.9美元。

今年1月中旬以來，國際廢鋼原料價格在去年底的飆漲後持續拉回，豐興先前累計三周廢鋼原料價格累計共降1900元；鋼筋累計降價共1600元。隨著日本2H廢鋼止跌反彈，本周豐興鋼筋止跌開平盤。豐興廢鋼持平於每公噸9300元。鋼筋持平於每公噸1.83萬元。型鋼產品亦持平為每公噸2萬3800元。

今年來看，台商回流建廠、公共工程與房市回溫的效應持續，今年鋼筋市場可望持續成長；若國際廢鋼原料價格於春節期間走穩，豐興年後開紅盤也可望以平盤以上開出。

(時報資訊)