時力立委邱顯智今日舉行軍冤制度公聽會，會中討論認為，針對軍冤案件調查，為避免國防部球員兼裁判，應該要成立獨立於國防部之外的調查單位，且要加入公正第三方，才能取信於大眾，有助於調查。

邱顯智說，比方說像運安會對於普悠瑪事故所造成的傷亡所做出的調查報告，外界也認為具公信力，經得起檢驗，因此對於成立獨立的外部調查單位這種建議，也可藉著公聽會收集各界意見，作為未來修法參考。

與會的真理大學法律系副教授吳景欽指出，軍冤委員會若要常設化，得有法源依據。過去行政院曾經成立軍冤申訴委員會，但僅只運作一年就停止，未來若要設置，應比照促轉會，成立為二級獨立機關，並授權可在調查完後直接向法院提出再審。

吳景欽表示，現在若要成立委員會，因為不只國防部，還有役政署主管的替代役男，所以若只設置三級機關放在國防部底下，除了沒有辦法適用到替代役，另一方面也是因為若設在國防部底下，外界普遍認為沒有公信力。

與會的國防部代表說，國軍正在推動改革計畫，也希望避免類似悲劇發生，也會努力做到重拾國人信心。內政部役政署代表則回應，若委員要提案修法，都尊重，如果未來設置軍冤委員會，也將會全力配合。

(中時 )