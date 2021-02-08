小學生玩過頭？一名小一女童參加學校與屏東縣社會工作者協會合辦的寒假營隊，竟發生有學長要求女學生脫褲子情況，營隊人員當場發現認為是小朋友間在開玩笑，並未向校方通報，讓女童家長氣得大罵校方，根本沒盡到保護兒童責任。

據了解，這場為期3天的營隊活動，校內超過20名學生參與，女童與涉案的3名中年級男童分配同組，期間有男童要求女生當眾脫褲，更找來其他人一起壯膽，營隊人員事後發現僅口頭制止，卻未通報校方。

直到女童回家欲言又止，經家長不斷詢問，才緩緩道出這段過程，氣得家長大罵，大人一點都不盡責；校方經瞭解，現場男童是以口頭要求方式，過程並無身體接觸，但避免孩子再受傷害，已禁止涉案男童再參加營隊，校方也將於8日啟動性平調查委員會，進行全案調查。

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(中時 )